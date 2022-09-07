Байден и Трасс поговорили по телефону после ее победы в гонке за пост премьера Британии | 360°

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Байден и Трасс поговорили по телефону после ее победы в гонке за пост премьера Британии

Президент США Байден обсудил с Трасс по телефону угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана

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Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообщались по телефону. Первые лица двух государств обсудили угрозы со стороны России, Китая, Ирана, сообщил Белый дом.

«Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов», — пояснили в пресс-службе.

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Речь также шла о поддержке Украины, противодействии Ирану и ответе на вызовы со стороны Китая. В телефонном разговоре Байден и Трасс затронули вопрос о стабильных поставках энергоресурсов на рынок Европы, что особенно актуально на фоне остановки прокачки газа через российский трубопровод «Северный поток».

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Западная пресса предрекла Евросоюзу крах экономики из-за энергетического кризиса. Сильнее всего он ударит по хозяйству Германии, поскольку производство страны зависит от энергоресурсов.

Великобритания

Джо Байден

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