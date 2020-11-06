Байден обошел Трампа в Джорджии. Этот штат может принести ему победу

Байден оторвался от Трампа чуть меньше чем на тысячу голосов в Джорджии. Там обработали 99% бюллетеней. Это может принести ему победу на президентских выборах.

Пока Байден набрал 2 449 371 голос в Джорджии. Трамп — 2 448 454 в этом же штате. То есть разница составляет лишь 917 голосов. Джорджия входит в число четырех штатов, которые могут решить сход выборов. Там действуют 16 выборщиков.

Избирательные участки в Джорджии уже закрылись, но идет подсчет голосов, отправленных по почте, сообщает телеканал Fox News.

Действующий президент неоднократно критиковал способ голосования по почте. Он считает, что так можно сфальсифицировать итоги или подтасовать результаты. И его слова небезосновательны. Американские СМИ сообщили, что как минимум 150 тысяч бюллетеней не смогла доставить на избирательные участки почтовая служба США. Из них 12 тысяч как раз приходятся на те штаты, где еще не завершен процесс подсчета голосов.

Команда Трампа уже подала иск в суд Джорджии с требованием соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.