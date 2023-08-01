Мир 01 августа 2023, 08:52 Байден и Трамп могут выбыть из предвыборной гонки в США Сенатор Пушков допустил выход Байдена и Трампа из предвыборной гонки в США White House

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Нынешний президент США Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп могут выбыть из предвыборной гонки, предположил сенатор Алексей Пушков. Возможным сценарием развития событий он поделился в Telegram.

Политик обратил внимание, что вокруг Байдена и его сына уже сформировалась и продолжает скапливаться критическая масса разоблачений.

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«Их пытаются нейтрализовать через „охоту на Трампа“», — пояснил он.

Вместе с тем, по оценке сенатора, прикрыть таким образом все более уязвимого Байдена у Демократической партии может и не получиться.

В этом случае, как предположил Пушков, из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если он не сможет отбиться от обвинений, так и Байден из-за обвинений в коррупции или по состоянию здоровья.

«И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами», — заключил он.