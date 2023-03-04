Мир 04 марта 2023, 03:07 Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине Белый дом: Байден и Шольц обсудили военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине Pxhere

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц лично встретились в Вашингтоне в пятницу, 3 марта. Политики обсудили ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Также Байден и Шольц подтвердили готовность вводить санкции в отношении России «столько, сколько потребуется». Об этом сообщила в распространенном заявлении пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили продолжающиеся усилия по оказанию военной, гуманитарной, экономической и политической поддержки украинскому народу», — указано в заявлении.

Реклама

В сообщении также отмечается, что лидеры двух стран подтвердили готовность вводить против России ограничительные меры «столько, сколько потребуется».

Реклама

Кроме того, пресс-служба Белого дома указала, что Байден и Шольц в ходе встрече также «обменялись взглядами по ряду других вопросов глобальной повестки».

Шольц прилетел в США 3 марта. Это его вторая личная встреча с Байденом. Первая состоялась 7 февраля 2022 года. В американской администрации ранее сообщали, что главной темой переговоров политиков станет украинская проблематика.