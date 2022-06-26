Байден и Шольц договорились о продолжении поддержки Украины

Кризис на Украине и продолжение поддержки киевского режима стали главными темами переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца перед саммитом G7. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

В заявлении говорится, что лидеры двух стран согласились с мнением, что Украина должна сохранить свой суверенитет и территориальную целостность. Для этого со стороны США и Германии продолжатся поставки военной и гуманитарной помощи.

Кроме того Байден и Шольц обсудили, как ситуация на Украине скажется на продовольствии в мире и в сфере энергетической безопасности. Поднимался вопрос о возможности смягчения негативного эффекта.

Широкого обсуждения о предложении США ввести предельные цены на российскую нефть не было. Этот вопрос обсудят на встрече глав государств G7.

Комментируя итоги переговоров с президентом США, Шольц заявил, что Германия и США намерены действовать сообща в вопросах безопасности Украины.