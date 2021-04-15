Байден и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что в ходе своего разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Баден затронули тему кризиса на востоке Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ситуация в Донбассе вызвала обеспокоенность у Меркель и Байдена. Они обговорили возможные варианты для стабилизации обстановки. «Политика сегодня» добавила, что главы государств также поговорили и о ситуации с распространением коронавируса. Политики отметили важность грамотного и справедливого распределения вакцин против инфекции.