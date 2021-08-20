Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе и процесс эвакуации людей стран из аэропорта в Кабуле.

«Они подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе <…> по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, которое привел ТАСС.

В заявлении также говорится, что главы двух государств приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита Группы семи по Афганистану.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики радикального движения «Талибан»* развили быстрое наступление. В середине августа они вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

После того, как власть перешла в руки «Талибана»*, тысячи афганцев пытались и пытаются покинуть страну. Некоторые пошли на крайние меры: зацепились за шасси, улетающего американского самолета, но в итоге упали и разбились насмерть. О том, почему люди настолько боятся оставаться в Афганистане — в материале «360».

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.