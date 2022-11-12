Мир 12 ноября 2022, 11:43 Байден и Лавров приехали в столицу Камбоджи на разные саммиты РИА «Новости»: Байден и Лавров прибыли в Камбоджу на разные саммиты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МИД России Сергей Лавров приехал в столицу Камбоджи Пномпень на Восточноазиатский саммит. В страну также прибыл президент США Джо Байден. Он посетит саммит АСЕАН — США, сообщило РИА «Новости».

Оба политика проехали по улице России, расположенной в центре города. Такое название она получила за оказанную СССР помощь Камбодже в XX веке. На улице находятся здания правительства и университеты.

Реклама

Самолеты делегаций РФ и США приземлились в разных концах аэропорта. Лаврова встречали одетые в парадные мундиры камбоджийские военные и актеры в костюмах павлинов. В воздушной гавани и по всему городу разместили флаги США и России.

Реклама

Лавров в рамках Восточноазиатского саммита запланировал несколько двусторонних встреч.

Саммит учредили в 2005 году, Россия принимает в нем участие с 2010-го. Лидеры государств Азиатско-Тихоокеанского региона собираются на мероприятии для обсуждения сотрудничества.