12 ноября 2022, 11:43
Байден и Лавров приехали в столицу Камбоджи на разные саммиты
РИА «Новости»: Байден и Лавров прибыли в Камбоджу на разные саммиты
Глава МИД России Сергей Лавров приехал в столицу Камбоджи Пномпень на Восточноазиатский саммит. В страну также прибыл президент США Джо Байден. Он посетит саммит АСЕАН — США, сообщило РИА «Новости».
Оба политика проехали по улице России, расположенной в центре города. Такое название она получила за оказанную СССР помощь Камбодже в XX веке. На улице находятся здания правительства и университеты.
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Самолеты делегаций РФ и США приземлились в разных концах аэропорта. Лаврова встречали одетые в парадные мундиры камбоджийские военные и актеры в костюмах павлинов. В воздушной гавани и по всему городу разместили флаги США и России.
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Лавров в рамках Восточноазиатского саммита запланировал несколько двусторонних встреч.
Саммит учредили в 2005 году, Россия принимает в нем участие с 2010-го. Лидеры государств Азиатско-Тихоокеанского региона собираются на мероприятии для обсуждения сотрудничества.
Сергей Лавров
Джо Байден
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