Президент США Джо Байден заявил, что информировал российского коллегу Владимира Путина о своих планах по переброске войск в Европу. Об этом заявила журналистка телеканала CNN Кейтлан Коллинз.

«Байден сказал мне, что его решение о размещении войск „полностью соответствует“ тому, о чем он говорил Путину с самого начала», — написала Коллинз в Twitter.

По ее словам, американский лидер пообещал поддерживать союзников США по НАТО. Байден также напомнил о пятой статье устава Североатлантического альянса. Он назвал ее священным долгом. Согласно документу, вооруженное нападение на одну из стран НАТО расценивается как вооруженный конфликт со всем альянсом в целом.

Ранее телеканал со ссылкой на неназванных представителей администрации сообщил, что США направят дополнительные войска в страны Восточной Европы для поддержки союзников по НАТО. Речь идет о переброске около 2000 солдат в Польшу и Румынию. Как отметили собеседники канала, переброску войск одобрил Байден. Всего Пентагон перевел в повышенную боевую готовность 8,5 тысячи военнослужащих.