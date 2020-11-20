Трамп хочет изменить результаты выборов. Байден готов судиться

Приезд региональных депутатов планируется в пятницу, 20 ноября. Среди приглашенных лидер республиканского большинства в верхней палате (Сенате) законодательного собрания штата.

Результаты президентских выборов формально утверждает коллегия выборщиков. Теоретически возможна ситуация, при которой выборщики от республиканского штата отдадут голос за своего кандидата, а не за того, кто победил в штате. Однако ранее такого не происходило.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате штата и спикер Палаты представителей Мичигана ранее заявили, что будут уважать результаты всенародного голосования. В штате кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа на 154 тысячи голосов.

Между тем, Байден допустил подачу иска к администрации Трампа и управлению общих служб (GSA) из-за того, что команде Байдена как избранного президента все еще не предоставили возможность для работы в переходный период.