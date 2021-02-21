Президент США Джо Байден готов к переговорам с Исламской Республикой Иран по ограничению ядерной программы, это предложение остается в силе. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Байден, по словам Салливана, намерен сдерживать Тегеран в вопросе получения ядерного оружия. «Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», — отметил помощник американского лидера.

За столом переговоров с Ираном стороны могут обсудить возвращение ограничений в отношении иранской ядерной программы, добавил Салливан.

В минувшую пятницу вопросы восстановления ядерной сделки с Ираном обсудили министры иностранных дел Франции Германии и Великобритании — Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла в виртуальном формате. Министры подтвердили сильную заинтересованность в продолжении своих консультаций по этому ключевому вопросу и предложили пригласить для участия Россию и Китай.