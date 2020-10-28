Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

При выходе из помещения Байден подтвердил журналистам, что проголосовал на выборах. Его конкурент, действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп досрочно отдал свой голос в минувшую субботу, когда он был во Флориде.

Выборы президента США в этом году пройдут во вторник, 3 ноября. Возможностью проголосовать досрочно воспользовались более 74 миллионов американцев. Самое большое количество воспользовалось возможностью отдать свой голос посланием через почту. Таким способом проголосовало более 48 миллионов человек. Остальные решили прийти на участки и проголосовать лично.

Лидером среди штатов по количеству проголосовавших досрочно оказался Техас — более восьми миллионов человек, на втором месте расположились Калифорния с результатом 7,9 миллиона. Замкнула тройку Флорида с показателем 6,9 миллиона проголосовавших досрочно.