Мир 18 февраля 2024, 02:38 Байден допустил потерю Украиной других городов после Авдеевки Байден: после Авдеевки Россия может взять под контроль другие города РИА «Новости»

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Украинские войска могут потерять и другие города после разгромного поражения Авдеевки, пока конгресс США не одобрил выделение дополнительного финансирования. Об этом завил президент США Джо Байден, его слова привело РИА «Новости».

Американский лидер ответил на вопрос журналистов, уверен ли он, что Украина не останется и без других городов в зоне конфликта.

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«Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть уверен», — сказал Байден, отметив, что «слишком многое поставили на карту».

По его словам, было бы абсурдно отказаться от поддержки Украины, когда ВСУ практически остались без снарядов. Байден также заявил, что пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. В ходе разговора с Зеленским в Белом доме пообещали «поддерживать контакт».