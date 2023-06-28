Мир 28 июня 2023, 21:25 Байден допустил очередную оговорку и перепутал Украину с Ираком РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден снова сделал нелепую оговорку и перепутал Украину с Ираком. Видео с ошибкой лидера США опубликовали «Известия».

В материале указано, что Байден делал разные заявления во время брифинга, однако особое внимание журналисты обратили на его слова по поводу Украины.

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«Сложно сказать, но он (российский лидер Владимир Путин — прим. ред.) явно проигрывает [украинский конфликт] в Ираке, он проигрывает <…> дома», — заявил президент Штатов.

Ранее Байден попал в другой просак. Он перепутал название города, в который прибыл в связи с разрушительным ураганом, с наименованием популярного музыкального журнала. Инцидент произошел в Роллинг-Форке (штат Миссисипи). Политик обещал предоставить «место для сна и пищу», однако сам регион назвал «Роллинг-Стоун».

Еще одной вопиющей ситуацией стала географическая ошибка Байдена. Во время выступления перед канадскими парламентариями президент перепутал Канаду с Китаем. В итоге американскому лидеру пришлось срочно искать оправдания за несуразную оговорку.