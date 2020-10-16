Байден допустил легализацию конопли

По мнению Байдена, людей, употребляющих наркотики, не стоит сажать за решетку. Политик заметил, что они нуждаются в лечении, поэтому необходимо строить больше профильных клиник, в которых будут помогать наркозависимым пациентам.

«Мы должны декриминализировать марихуану с тем, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории», — предложил Байден.