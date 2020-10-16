Байден допустил легализацию конопли
Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден допустил, что легализация марихуаны возможна. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По мнению Байдена, людей, употребляющих наркотики, не стоит сажать за решетку. Политик заметил, что они нуждаются в лечении, поэтому необходимо строить больше профильных клиник, в которых будут помогать наркозависимым пациентам.
«Мы должны декриминализировать марихуану с тем, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории», — предложил Байден.