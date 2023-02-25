Мир 25 февраля 2023, 04:03 Байден допустил, что Украине не удастся сразу вернуть Крым ABC: президент США Байден заявил, что Украине не удастся сразу вернуть Крым YouTube

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Соединенный Штаты не станут диктовать Украине, когда заканчивать конфликт с Россией. Однако у Киева может не получиться сразу вернуть Крым, заявил в интервью АВС президент США Джо Байден.

«Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату», — отметил Байден.

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На вопрос журналиста о перспективах Украины вернуть Крымский полуостров американский президент заявил, что «не все сразу» и возвращению Крыма может предшествовать «переходный период».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идет подготовка к военному захвату Крыма — готовится оружие, формируются бригады, военнослужащие отправляются на обучение в другие государства.

Зеленского предупредили, что попытки захватить полуостров приведут к третьей мировой войне. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что Зеленского на подобные «подвиги» воодушевили западные хозяева.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале строительства оборонительной линии полуострова. Таким образом крымчан обезопасят от возможных атак со стороны Украины.