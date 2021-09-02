Байден дал указание оказать федеральную помощь Калифорнии из-за пожаров

Американский президент Джо Байден распорядился обеспечить федеральную помощь властям штата Калифорния из-за последствий лесных пожаров. Об этом сообщила в пресс-службе Белого дома.

Байден заявил, что в Калифорнии произошла чрезвычайная ситуация. В связи с этим он дал указание помочь местным властям в проведении спасательных и восстановительных работ. Лесные пожары начали полыхат в середине августа в горном районе на востоке штата.

Калифорнии окажут помощь Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренней безопасности США.

Ученые Гарвардского университета заявили, что охватившие запад Соединенных Штатов лесные пожары привели к росту заражения коронавирусом среди местных жителей.

Исследовали изучили данные по загрязнению воздуха от дыма, представленные Национальным управлением атмосферных явлений, а также учли информацию о количестве зараженных и умерших от коронавируса.

Специалисты сообщили, что в 53 из 92 округов Калифорнии после лесных пожаров количество случаев заболевания COVID-19 выросло на 11,7%.