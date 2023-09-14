Мир 14 сентября 2023, 03:02 Байден дал Путину повод критиковать США — Трамп Трамп: Байден дал Путину повод для критики демократии в США РИА «Новости»

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Действующий президент США Джо Байден преподносит российскому лидеру Владимиру Путину повод для критики Вашингтона, когда устраивает политические гонения в преддверии выборов. Такое мнение выразил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом», — указал он.

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Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Российский лидер отметил, что ситуация с преследованием экс-лидера США продемонстрировала гнилость американской системы и нечестную политическую конкуренцию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему могут предложить снятие всех обвинений в обмен на выход из президентской гонки с гарантией окончания политической карьеры.