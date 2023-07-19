Мир 19 июля 2023, 15:22 Байден чуть не заснул на встрече с президентом Израиля Президента США Байдена усыпил рассказ израильского коллеги Герцога White House

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Президент США Джо Байден чуть не попал в неудобное положение во время переговоров с президентом Израиля Исааком Герцогом. В прямой эфир трансляции из Белого дома попал момент, на котором американский лидер начал засыпать. Как сообщила газета The New York Post, Байден просидел со сложенными у груди руками и закрытыми глазами практически всю встречу.

В разошедшейся в социальных сетях записи Байден продолжил разговор с Герцогом, но сидел с закрытыми глазами, не смотря на гостя. Пользователи назвали речь американского лидера бессвязной.

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Журналисты отметили, что изредка американский лидер просыпался, чтобы взять свои карточки, где были написаны названия иорданского города Акаба и египетского Шарм-эш-Шейха, где руководство Израиля встречалось с лидерами Палестины для переговоров. Произнести их названия правильно без подсказки 80-летний политик не смог.

Также Байден забыл упомянуть о судебной реформе, инициированной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вызвавшей массовые протесты по всей стране. Ранее президент США критиковал решение правительства и называл этот шаг необдуманным. К концу разговора Герцог пришел на помощь и своим комментарием напомнил Байдену об этой важной теме.