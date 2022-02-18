Байден был недоволен планами Зеленского уехать из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал посещение Мюнхенской конференции на выходные. В администрации президента США Джо Байдена выразили озабоченность по этому поводу.

Планы Зеленского Белому дому не понравились, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 18 по 20 февраля. Мероприятие проведут в очно-удаленном формате. Россия от участия в ней отказалась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что конференция в последние годы больше похожа на «трансатлантический форум» и утрачивает инклюзивность и объективность.

Поездка украинского президента на Мюнхенскую конференцию приходится на момент обострения ситуации в Донбассе. Главы Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Руководитель ДНР Денис Пушилин отметил, что в любой момент может начаться наступление украинских войск.

Для приема беженцев в Ростовскую область вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян. Эвакуированных обеспечат всем необходимым.