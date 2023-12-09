Мир 09 декабря 2023, 15:10 Байден без изменений. Президент США запутался в цифрах инфраструктурных проектов Байден запутался в цифрах, говоря об инфраструктурных проектах в США Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент США попал в конфуз, запутавшись в цифрах во время рассказа об инфраструктурной реформе. Ее проводил предыдущий лидер страны Дональд Трамп. Джо Байден очень хотел его раскритиковать, но все пошло не плану. На оговорку политика обратил внимание телеканал «Звезда».

«При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда — трехсот миллионов — триллиона — трехсот миллионов долларов», — сказал Байден.

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Что именно пытался сказать президент США — непонятно. Впрочем, эта неловкая ситуация у Байдена далеко не первая. Политик часто теряется в пространстве, когда, например, пытается найти выход со сцены, путает имена и должности и падает.

Над спотыканиями президента США не шутит разве что ленивый. Любил это делать и сенатор Томми Тюбервиль. Правда, в середине октября это вернулось к нему бумерангом — он сам свалился с трапа самолета, причем гораздо более эффектно, чем Байден. В соцсетях случившееся назвали наказанием «полицией кармы».