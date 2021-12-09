Байден анонсировал встречу с НАТО из-за опасений России насчет расширения альянса

Президент США Джо Байден заявил о подготовке встречи России со странами НАТО. Ее проведут для того, чтобы обсудить опасения РФ насчет расширения альянса на восток.

Соединенные Штаты изучат вопрос о возможных гарантиях безопасности России, заявил Байден. Слова американского лидера привела газета «Известия».

«Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне», — подчеркнул глава Белого дома.

Он уточнил, что встреча состоится не только с Соединенными Штатами, но и как минимум с четырьмя главными союзниками страны по НАТО.

На встрече, добавил Байден, обсудят будущее обеспокоенности, о которой упоминает российская сторона в связи с расширением Североатлантического альянса.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заметил, что детали консультаций с участием России и стран НАТО озвучат позднее.

«Информация на этот счет поступит от администрации на этой неделе, я бы не хотел опережать ее», — процитировал его сайт RT.