Байден анонсировал военное усиление США в Европе

Военное присутствие США в Европе усилят техникой и личным составом. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден во время беседы с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом на саммите НАТО. Трансляцию их разговора вели на сайте организации.

«Сегодня я заявляю, что США укрепят свою расстановку сил в Европе и будут реагировать на изменяющиеся условия, а также усилят нашу коллективную оборону», — сказал Байден.

Он отметил, что Штаты усилят свои позиции по всем направлениям: воздушным, сухопутным и морским. Для этого США намерены увеличить техническое оснащение своих подразделений в Европе, а также повысить численность живой силы.

Среди стран, в которых Америка укрепит свою армию, Байден назвал Италию, Испанию, Германию, Польшу и государства Балтии.

Ранее это заявление Байдена анонсировал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом 28 июня сообщил RT.