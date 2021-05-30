Байден анонсировал еще одну тему разговора с Путиным

Американский президент Джо Байден поднимет на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным вопрос соблюдения прав человека. Он собрался «ясно дать понять», что Соединенные Штаты не останутся в стороне от их нарушения.

«Я буду встречаться с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права», — приводит РИА «Новости» слова Байдена.

На этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы Российского и Американского государств встретятся в Женеве 16 июня. Он отметил, что Путин и Байден обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности, вопросы по борьбе с пандемией коронавируса и урегулированию региональных конфликтов.

Песков подчеркнул, что этот саммит вряд ли означает какую-то перезагрузку во взаимоотношениях двух стран, и указал на негатив, который накопился за последние годы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что президенты поговорят о ситуации, которая сложилась на Украине и в Белоруссии.