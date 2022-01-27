Baijiahao: войны между Россией и США не будет

Китайские аналитики издания Baijiahao пришли к выводу, что противостояние между Россией и США не может привести к настоящей войне. Об этом написала «ПолитРоссия».

Страны перевели уже несколько встреч по предложениям России по гарантиям безопасности, которые пока не дали видимых результатов. Однако продолжение попыток переговоров говорит о том, что обе страны заинтересованы в выстраивании мирного диалога.

«Со временем США и РФ устанут от перетягивания „украинского каната“. Тогда в дело вступят дипломатические механизмы, основой которых стала серия уже проведенных российско-американских переговоров. В конце концов кризис будет урегулирован путем диалога», — говорится в докладе журналистов.

Китайские аналитики уверены, что главная проблема заключается в желании США продолжать «политическое шоу», написала «Политика сегодня».