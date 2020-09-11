Израиль и королевство Бахрейн смогли договориться о нормализации отношений. Они согласились установить дипломатические отношения в полном объеме во время трехсторонних переговоров.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!», — написал американский лидер.

К своему посту он прикрепил официальное трехстороннее заявление — в нем сказано, что страны пришли к договоренности 11 сентября во время переговоров. В них приняли участие президент США, король Бахрейна Хамад бин Исы аль-Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, король Бахрейна принял приглашение на церемонию подписания соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Оно состоится в Белом доме 15 сентября.

«Это исторический прорыв в деле установления мира на Ближнем Востоке. Установление прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися обществами и продвинутыми экономиками продолжит позитивные трансформации Ближнего Востока и будет способствовать усилению стабильности, безопасности и процветания в регионе», — сказано в сообщении.

Дональд Трамп в августе заявил о том, что ОАЭ и Израиль согласились начать процесс нормализации отношений. С того момента страны открыли прямое авиасообщение. 16 августа министр разведки Израиля Эли Коэн сказал вслед за ОАЭ Израиль может помириться еще с двумя странами Персидского залива — с Бахрейном и Оманом.