Мир 22 июня 2023, 15:32 Бах осудил решение Украины о неучастии спортсменов страны в одних турнирах с россиянам Президент МОК Бах раскритиковал Украину за нежелание быть на турнирах с россиянами РИА «Новости»

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что ему сложно понять запрет украинских спортсменов участвовать в соревнованиях вместе с белорусскими и российскими атлетами. Об этом написал ТАСС.

«Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ — возможности ими гордиться», — сказал он.

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Также он с удивлением отреагировал на то, что украинских спортсменов допустили к теннисным матчам и к велогонкам, но им нельзя соревноваться в настольном теннисе и в плавании. Кроме того, спортивный чиновник задался вопросом, почему некоторым фехтовальщикам с Украины можно участвовать в одной дисциплине, а их партнерам — нельзя в другой.

Министерство молодежи и спорта Украины в апреле объявило, что национальные сборные не могут участвовать в соревнованиях, где появятся российские спортсмены. Ведомство 19 июня изменило формулировку закона.