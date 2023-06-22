22 июня 2023, 15:32
Бах осудил решение Украины о неучастии спортсменов страны в одних турнирах с россиянам
Президент МОК Бах раскритиковал Украину за нежелание быть на турнирах с россиянами
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что ему сложно понять запрет украинских спортсменов участвовать в соревнованиях вместе с белорусскими и российскими атлетами. Об этом написал ТАСС.
«Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ — возможности ими гордиться», — сказал он.
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Также он с удивлением отреагировал на то, что украинских спортсменов допустили к теннисным матчам и к велогонкам, но им нельзя соревноваться в настольном теннисе и в плавании. Кроме того, спортивный чиновник задался вопросом, почему некоторым фехтовальщикам с Украины можно участвовать в одной дисциплине, а их партнерам — нельзя в другой.
Министерство молодежи и спорта Украины в апреле объявило, что национальные сборные не могут участвовать в соревнованиях, где появятся российские спортсмены. Ведомство 19 июня изменило формулировку закона.
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