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    27 октября 2021, 15:15

    Багеты подорожали во Франции

    Тhе Lосаl: цены на хлеб поднялись во Франции из-за неурожая в России и на Украине

    Полина Гребенщикова

    Хлебобулочные изделия подорожали во Франции, в том числе «визитная карточка» страны — багеты. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Local.

    Подорожание хлебобулочных изделий связано с неурожаем в России и на Украине — эти страны являются главными поставщиками пшеницы во Францию.

    Пекарни начали предупреждать покупателей о скором повышении цен, а некоторые уже стали поднимать их, написал сайт «Русская планета».