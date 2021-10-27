Багеты подорожали во Франции
Тhе Lосаl: цены на хлеб поднялись во Франции из-за неурожая в России и на Украине
Хлебобулочные изделия подорожали во Франции, в том числе «визитная карточка» страны — багеты. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Local.
Подорожание хлебобулочных изделий связано с неурожаем в России и на Украине — эти страны являются главными поставщиками пшеницы во Францию.
Пекарни начали предупреждать покупателей о скором повышении цен, а некоторые уже стали поднимать их, написал сайт «Русская планета».