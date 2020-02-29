Багдасаров оценил положение России и Турции в САР

Эксперт объяснил, что Россия взяла обязательства перед руководством и народом Сирии.

«Мы уже не можем отходить, мы тогда опозоримся на весь мир!» — добавил он.

По мнению Багдасарова, необходимо официально включить курдские формирования в сирийскую армию и перебросить в Идлиб, дав обещания по самоуправлению.

«Сирийское правительство должно заявить об открытой поддержке Рабочей партии Курдистана», — подчеркнул эксперт.

Багдасаров отметил сложное положение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «У него же коалиция с националистической партией. А те требуют чуть ли не в Дамаск идти». Этим он объяснил обращение Турции за помощью к НАТО.

«Теперь Эрдоган просит вооружение у НАТО. Когда-то у него на территории были голландские и немецкие дивизионы противоракетных комплексов Patriot. Но против кого? Против нашей авиации? А С-400 не помните, случайно, кто им поставлял? Но они только, слава Богу, в апреле будут поставлены на боевое дежурство», — напомнил Багдасаров.