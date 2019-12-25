Багамские острова задумались о легализации марихуаны

В законодательство Багамских островов предложили внести поправки, благодаря которым марихуану можно будет использовать в медицинских и рекреационных целях.

Местные власти, сообщил портал RJR News, решили отменить уголовную ответственность за хранение этого наркотического вещества, если его вес менее 30 граммов. Наказывать не станут и за выращивание растения дома — если кустов не больше пяти.

В правительстве допустили, что в рекреационных целях использование каннабиса можно разрешить лицам старше 21 года. Если же возникает медицинская необходимость, полагают власти, то снять запрет на употребление марихуаны предлагают для достигших 18 лет.

Чтобы выяснить общественную точку зрения на подобную инициативу, на Багамских островах с подачи властей проводят консультации и опросы.

Декриминализация марихуаны уже коснулась многих стран. В Сингапуре ей разрешили лечить эпилепсию. Как лекарство каннабис разрешен в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. Легализовать его в США предложил один из кандидатов в президенты страны Джо Байден.