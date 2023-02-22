Мир 22 февраля 2023, 17:34 Байден не отважился посетить Киев без предупреждения России — Захарова Представитель МИД Захарова: Байден просил Россию соблюсти условия его безопасности в Киеве Сайт президента Украины

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Президент США Джо Байден не решился на поездку в Киев, не попросив Россию обеспечить гарантии его безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Во время брифинга она напомнила, что «преступника всегда тянет на место преступления». Трансляцию выступления провели на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Байден не отважился поехать в Киев, не предупредив Россию и не попросив российскую сторону о соблюдении условий его безопасности», — отметила Захарова и добавила, что этот момент отвечает на вопрос о том, кто на самом деле контролирует ситуацию.

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Визит американского президента на Украину 20 февраля накануне годовщины Майдана представитель МИД назвала символичным. По словам Захаровой, Джо Байден был одним из режиссеров государственного переворота 2014 года. Преступника всегда тянет на место совершения преступления, о чем говорят психологи и криминалисты, добавила она.

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Страны Запада должны проявить политическую волю для установления мира на Украине, заявила Мария Захарова. По ее словам, пока что Россия не наблюдает этого.