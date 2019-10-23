Мать с ребенком попала в центр протеста и попросила кричать потише. Вся толпа спела им Baby Shark

Популярная детская песня Baby Shark стала негласным гимном протестов в Ливане после того как митингующие спели ее маленькому мальчику. Элиан Джаббур ехала в машине с ребенком, когда оказалась в центре уличной акции. Она попросила людей вести себя потише, чтобы не пугать ее сына. Толпа просьбу услышала и решила успокоить ребенка. Ему хором спели самую известную и самую прилипчивую детскую мелодию.

Как передает Reuters, Элиан Джаббур просто попросила протестующих прекратить кричать, поскольку ее младший сын Робин был на переднем пассажирском сиденье и мог испугаться. Люди спокойно отреагировали на просьбу женщины, а затем, к ее удивлению, начали спонтанно исполнять песню Baby Shark. Некоторые сопровождали пение жестами рук, имитирующими укус акулы. И на всех лицах можно было заметить широкую улыбку.

Осторожно! Включая видео, вы рискуете весь день напевать эту песню!

Сам ребенок на видео лишь сжимает бутылочку и выглядит крайне удивленным. Впрочем, по словам мамы, мальчику все понравилось.

«Хоть он и выглядит смущенным на видео, сейчас он начинает смеяться всякий раз, когда смотрит его», — рассказала Элиан.

Протестующие в Ливане недовольны состоянием экономики, коррупцией и государственными услугами, но эпизод с Baby Shark принес небольшую волну чего-то светлого в происходящее. История так завирусилась, что теперь песню включают на каждом митинге, а толпа дружно подпевает.

Песня Baby Shark стала известной из-за видео, загруженного на YouTube южнокорейской детской образовательной компанией Pinkfong в 2016 году. Ролик стал одним из самых популярных видео на платформе с более чем 3,7 миллиарда просмотров.