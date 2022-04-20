Бабушку, вышедшую к ВСУ с советским флагом, увековечили в шевронах ЛНР

Отважная пожилая жительницы ЛНР показала ВСУ, что она против нацизма. Пенсионерка вышла к солдатам украинской армии с флагом Советского Союза, а те его растоптали. Подвиг женщины увековечили в новых шевронах армии ЛНР, сообщило РИА «Новости».

Эскиз элемента военной формы издание опубликовало в Telegram-канале. На шевроне жительницу ЛНР изобразили с флагом СССР в руках. У ног женщины виднеется тень, напоминающая монумент «Родина-мать зовет!».

Об отважной жительнице ЛНР стало известно 7 апреля. В Сети распространилось видео с подвигом пожилой женщины. Его опубликовали и «Известия». На кадрах видно, как женщина встретила солдат ВСУ с советским флагом в руках, приняв их за представителей Вооруженных сил России. Украинцы предложили женщине еду взамен на знамя. В итоге они отобрали флаг, растоптали его, а также забрали у женщины еду.

Также на видео слышно, как солдаты ВСУ назвали знамя «тряпочкой». Женщина же сказала украинцам о том, что она ждала освободителей и молилась за них.