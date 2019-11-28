Бабушка в США случайно позвала на День благодарения чужого внука. Он ужинает с ней уже четвертый год подряд

Пенсионерка Ванда Денч думала, что пригласила в гости своего 24-летнего внука. Бабушка отправила ему сообщение. Но не знала, что тот сменил телефон. Так на пороге светлокожей Денч появился темнокожий «родственник» — 17-летний Джамал Хинтон.

Получив сообщение с незнакомого номера, старшеклассник попросил женщину прислать фотографию. Так Хинтон хотел убедиться, что на праздник зовет действительно его бабушка. На снимке оказалась незнакомка. «Ты не моя бабушка», — ответил подросток, добавив смеющиеся эмодзи. Об этом сообщили в ABC News.

Хинтон узнал, в силе ли приглашение. Денч ответила: «Конечно, приходи. Это то, чем занимаются бабушки — они всех кормят». Новоиспеченный внук так понравился бабушке, что она пригласила молодого человека на семейный ужин и в следующем году, а потом — в следующем. Это стало традицией.

Вот уже четвертый год Хинтон встречает День благодарения с Денч и ее родными. По словам парня, они стали семьей. Он познакомил их со своей девушкой Микаэлой, которая теперь тоже каждый год ужинает с ними.

Правда, номер телефона пенсионерка все же сменила. В 2016 году после случайной переписки подросток выложил ее в Сеть, забыв замазать сотовой новой подруги. За пару часов Денч получила более 600 сообщений от напрашивающихся на ужин незнакомцев.