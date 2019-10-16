Бабушек стравливали друг с другом в американском доме престарелых. Работники снимали драки на телефон

Бабушек с деменцией стравливали для драк, а затем снимали все это на видео в американском доме престарелых. Полиция задержала трех сотрудниц. Однако общественность возмутило, что об издевательствах стало известно только сейчас.

Как пишет Buzzfeed, что работниц дома престарелых Dunbу Ноusе в США арестовали по обвинениям в нападении на людей с инвалидностью. Предполагается, что они стравливали пациентов с деменцией и снимали их драки на видео. Ожидается, что женщины предстанут перед судом 14 ноября. Dunby House запретили принимать новых постояльцев.

По данным полиции, на одной из видеозаписей дерутся две пожилые женщины. Одна из них падает на кровать и кричит с просьбами отпустить и помочь ей, пока другая продолжает бить ее. На заднем фоне слышны реплики одной или нескольких работниц.

«Ударь ее по лицу», — говорит одна из них.

Дальше идет приказ прекратить кричать. Другая работница, как утверждается, спрашивает, снимал ли кто-нибудь драку и можно ли это видео отправить ей. По имеющимся сведениям, одна из пожилых женщин также душила другую, в результате чего одна из работниц сказала: «Вы заставляете ее краснеть». Считается, что все трое никак не вмешивались в драки и не пытались остановить пациентов.

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«Что действительно пугает, так это то, что мы узнаем об этом только сейчас. Управление знало об этом с июня. Интересно, что случилось с другими уязвимыми пациентами за это время? Dаnbу Ноusе только сейчас приказали не принимать новых пациентов».

В беседе с полицией одна из арестованных сказала, что женщина, которую толкали и душили в драке, была «занозой в заднице», и именно поэтому они снимали ее на видео.

Впервые предупреждения о возможном жестоком обращении с пожилыми людьми поступили в июне. Тогда и было начато расследование.

Danby House, в котором работали подозреваемые, специализируется на уходе за пациентами с болезнью Альцгеймера. Представитель учреждения сообщил, что узнав об обвинениях в июне, все трое были уволены. С того момента учреждение внедрило более строгий процесс проверки персонала. Также они стали дольше и больше их подготавливать к работе. На данный момент им запрещено принимать новых постояльцев.