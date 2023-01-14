Мир 14 января 2023, 20:59 Бабиш поздравил своего соперника с победой в первом туре выборов президента Чехии Экс-премьер Чехии Бабиш поздравил Петра Павела с победой в первом туре выборов президента РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поздравил своего соперника Петра Павела с победой в первом туре президентских выборов. Бабиш занял второе место с минимальным отрывом, сообщило РИА «Новости».

В голосовании приняло участие 68,3% избирателей, Павел набрал 35,4% голосов, Бабиш — 35%. Второй тур президентских выборов в Чехии пройдет 27–28 января.

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«Я поздравляю проправительственного кандидата Петра Павела с победой в первом туре президентских выборов. Наверняка во втором туре на стороне Павела выступят сторонники занявшей третье место Дануши Нерудовой и ряда других президентских кандидатов», — заявил Бабиш на пресс-конференции.

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Бабиш считает Павела «проправительственным» кандидатом, хотя официально тот идет на выборы как независимый. Экс-глава военного комитета НАТО Павел утверждает, что не опирается на поддержку организаций или партий. Бабиш предположил, что против него могут устроить провокации в СМИ перед вторым туром голосования.

Ранее Чехия потребовала от России гарантии по ненападению на соседей. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии.