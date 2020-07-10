Бабич: Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики

По словам политолога, России не следует сдаваться, а наоборот необходимо развивать присутствие в Арктике. Он отметил, что Украина, а именно — националисты, помогают США в сдерживании РФ. Запад же, прикрываясь борьбой с «российской агрессией на Украине», пытается остановить развитие, написал сайт «Политика сегодня».

«И с Канадой, и с США мы в мирные годы хорошо сотрудничали в Арктике, и этот период может вернуться. Но для этого должны произойти изменения на Западе. К сожалению, сегодняшний Запад ждет изменений, в том числе революционных, только от нас…», — заявил Бабич.