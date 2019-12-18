Бабченко похвастал депортацией из Израиля

В действительности складывается впечатление, что Бабченко снова играет на нервах у подписчиков. Журналист объяснил: он пока без работы в силу ряда обстоятельств, связанных между собой. При переезде в Израиль это стандартная процедура. Сообщения о его депортации Бабченко походя объявил «бредом».

«Пока подаешь документы — нет вида на жительство. Нет вида — нет разрешения на работу. Нет разрешения — нет работы. Что тут в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет. И ладно бы просто бред перепечатывали. Так ведь еще и от себя дописывают», — пожаловался журналист на своих коллег.

Позже Бабченко объявил реакцию на сообщение о его депортации «переписью идиотов». По его словам, проплаченные тролли ранее работали более тонко, а сейчас, по предположению бывшего российского журналиста, им урезали финансирование.