Бабченко объяснил бегство с Украины

«Это вопрос физической угрозы и безопасности семьи в первую очередь. Я просто уверен, что пользуясь тем, что в Украине теперь вакуум власти, управление страной нарушено, ее просто напичкивают инсургентами, эфэсбэшниками и тому подобным. Это вопрос не даже лично моей безопасности, а безопасности страны», — объяснил Бабченко причины бегства.

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По словам бывшего российского журналиста, который успел побывать украинским блогером, несмотря на отъезд, он все равно продолжает считать себя украинцем, хоть и родился в Москве. Сейчас его семья ищет документы, согласно которым удастся доказать прямые родственные связи с украинскими предками. Тогда Бабченко подаст прошение о вступлении в украинское гражданство.

Впрочем, за это время многое может измениться. По словам украинского блогера, проблемы, которые сейчас существуют на Украине, никуда не денутся. В этом случае страну ждет самое печальное будущее.

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«Хорошего варианта я не вижу. Самый оптимистичный — что все останется так, как есть. Под этим я подразумеваю, что Крым Украиной, скорее всего, будет утерян, а донбасская проблема останется на десятилетия», — предположил журналист.

Дал Бабченко прогноз и по поводу России. По мнению журналиста, страну ждет кризис.

«России, которая движется по пути имперства, в двадцать первом веке просто нет места. Она обречена на разрушение», — подчеркнул Бабченко.

Он вскользь заметил, что при этом Россия готова поглотить Украину и Белоруссию, причем неясно — кого их них раньше. Как это совместить с прогнозами о разрушении России, Бабченко не объяснил.