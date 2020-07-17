Бабарико повторно обжаловал нерегистрацию кандидатом в президенты
Об этом Максим Знак заявил РИА «Новости». Он пообещал, что текст жалобы и ее детали со временем будут опубликованы на официальном сайте Бабарико.
Позже стало известно, что адвокаты побывали в СИЗО у политика, чтобы он смог подписать жалобу и самостоятельно отправить ее в Верховный суд.
«Адвокаты через администрацию СИЗО обратились с просьбой позволить Виктору Бабарико подписать жалобу и обратно передать ее адвокатам для подачи в суд. Адвокатам, к сожалению, ничего не передали. Дошло ли письмо Виктора Бабарико, отправленное из СИЗО, пока неясно», — сказано в сообщении на сайте политика.
20 июля станет известно, дошло ли письмо до Верховного суда. Сторонники Бабарико заявили, что и первая жалоба соответствовал всем нормам. Максим Знак на основании нотариальной доверенности сам подал документ в Верховный суд. Но ему было отказано на том основании, что подписание жалобы представителем выдвинувшегося в кандидаты лица законом не предусмотрено.
Сейчас Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ. Он обвиняется в экономических преступлениях, совершенных на посту главы Бергазпромбанка.
Штабы Виктора Бабарико, Светланы Тихановской и Валерия Цепкало решили объединиться для президентских выборов в Белоруссии и опубликовали основные пять принципов своей предвыборной кампании.