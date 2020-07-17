Бабарико повторно обжаловал нерегистрацию кандидатом в президенты

Юрист Максим Знак, член избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, подал повторную жалобу в Верховный суд Белоруссии на отказ Центризбиркома зарегистрировать политика в качестве кандидата в президенты.

Об этом Максим Знак заявил РИА «Новости». Он пообещал, что текст жалобы и ее детали со временем будут опубликованы на официальном сайте Бабарико.

Позже стало известно, что адвокаты побывали в СИЗО у политика, чтобы он смог подписать жалобу и самостоятельно отправить ее в Верховный суд.

«Адвокаты через администрацию СИЗО обратились с просьбой позволить Виктору Бабарико подписать жалобу и обратно передать ее адвокатам для подачи в суд. Адвокатам, к сожалению, ничего не передали. Дошло ли письмо Виктора Бабарико, отправленное из СИЗО, пока неясно», — сказано в сообщении на сайте политика.

20 июля станет известно, дошло ли письмо до Верховного суда. Сторонники Бабарико заявили, что и первая жалоба соответствовал всем нормам. Максим Знак на основании нотариальной доверенности сам подал документ в Верховный суд. Но ему было отказано на том основании, что подписание жалобы представителем выдвинувшегося в кандидаты лица законом не предусмотрено.

Сейчас Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ. Он обвиняется в экономических преступлениях, совершенных на посту главы Бергазпромбанка.

Штабы Виктора Бабарико, Светланы Тихановской и Валерия Цепкало решили объединиться для президентских выборов в Белоруссии и опубликовали основные пять принципов своей предвыборной кампании.