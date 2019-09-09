АЗС Украины остались без топлива

Как рассказали участники встречи, некоторые АЗС на Украине простаивают. Причиной называют пустые нефтебазы, которые поставляют топливо к розничным продавцам.

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Ситуацию также объясняют тем, что украинские железнодорожники — «Укрзализныця» — не справляются с увеличившимся потоком грузов. Все из-за того, что топливо перестало поступать по трубопроводам. В результате ряд ключевых железнодорожных узлов оказался парализованным. В частности, простои на станции Дарница достигают 20 дней.

«Состав Кременчуг — Киев вместо семи дней идет 20-30 дней, не говоря уже о других отправителях, той же Белоруссии», — подчеркнул один из участников заседания оперативного штаба, чьи слова привело издание.

Представители государства в ходе совещания пообещали своевременно устранять возникающие проблемы. Когда ситуация войдет в норму, о налаживании грузоперевозок доложат президенту Украины.