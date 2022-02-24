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    24 февраля 2022, 10:12

    АЗС Киева не справляются с наплывом автомобилистов. Огромные пробки образовались на подъезде к ним

    Огромные пробки образовались на заправки Киева

    Наза Салех Захи

    Автомобилисты в Киеве встали в огромную очередь АЗС. Такая картина сложилась в украинской столице после объявления военного положения в стране.

    На кадрах, которые сняла киевлянка, видно большое скопление машин по направлению к заправке, очередь не двигается. На противоположной стороне дороги образовалась такая же пробка по направлению к АЗС.

    Утром 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения. Верховная рада поддержала соответствующий указ главы государства.