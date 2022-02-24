АЗС Киева не справляются с наплывом автомобилистов. Огромные пробки образовались на подъезде к ним

Автомобилисты в Киеве встали в огромную очередь АЗС. Такая картина сложилась в украинской столице после объявления военного положения в стране.

На кадрах, которые сняла киевлянка, видно большое скопление машин по направлению к заправке, очередь не двигается. На противоположной стороне дороги образовалась такая же пробка по направлению к АЗС.

Утром 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения. Верховная рада поддержала соответствующий указ главы государства.