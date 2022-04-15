СК РФ изучит данные военкора США о зверствах националистов «Азова» в Мариуполе

После отхода националистов запрещенного в РФ батальона «Азов»* из Мариуполя в городе обнаружено большое количество убитых мирных жителей, сообщил в соцсетях американский военкор Патрик Ланкастер. Данные об этом изучит СК РФ.

«Сегодня даже западные журналисты начинают замечать зверства украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса», — заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что СК проанализирует указанные данные и сопоставит их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими военными против населения Донбасса.

«Также будут продолжаться допросы свидетелей из числа жителей Мариуполя. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку», — добавила Петренко.

В начале апреля Ланкастер рассказал RТ, как обнаружил в Мариуполе убитую националистами женщину, на животе у которой вырезали свастику.

«Эту женщину изнасиловали, подвергли пыткам и задушили», — сообщил журналист.

По его словам, в подвале, где была найдена убитая горожанка, было много комплектов украинской военной формы, шевронов и флагов, много оружия.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.