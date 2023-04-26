Мир 26 апреля 2023, 13:08 «Азов» заявил о планах захватывать российские города для возвращения «своих земель» Представитель «Азова» Кротевич: готовы захватывать города РФ для возвращения своих земель РИА «Новости»

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Украина собирается захватывать небольшие российские города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения своих территорий. Об этом заявил командир бригады Национальной гвардии Украины «Азов»* Богдан Кротевич изданию The Washington Post.

«Мы готовы освободить территорию», — сказал Кротевич.

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По его мнению, захват российских городов будет эффективным. Так считают в этом нацформировании. По словам Кротевича, «азовцы»* также будут опираться на опыт, полученный уже в 2022 году.

«Наш опыт <…> говорит нам о том, что ситуаций без выхода не бывает», — заключил командир бригады.

Ранее переодевшегося в мирного жителя снайпера «Азова»* поймали в Артемовске. Таким образом боец попытался выбраться из города.

* «Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.