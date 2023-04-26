26 апреля 2023, 13:08
«Азов» заявил о планах захватывать российские города для возвращения «своих земель»
Представитель «Азова» Кротевич: готовы захватывать города РФ для возвращения своих земель
Украина собирается захватывать небольшие российские города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения своих территорий. Об этом заявил командир бригады Национальной гвардии Украины «Азов»* Богдан Кротевич изданию The Washington Post.
«Мы готовы освободить территорию», — сказал Кротевич.
Реклама
По его мнению, захват российских городов будет эффективным. Так считают в этом нацформировании. По словам Кротевича, «азовцы»* также будут опираться на опыт, полученный уже в 2022 году.
«Наш опыт <…> говорит нам о том, что ситуаций без выхода не бывает», — заключил командир бригады.
Ранее переодевшегося в мирного жителя снайпера «Азова»* поймали в Артемовске. Таким образом боец попытался выбраться из города.
* «Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.
Военные
ВСУ
Россия
Оружие
Украина
Реклама
Реклама