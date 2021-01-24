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    24 января 2021, 16:18

    Азиатского наркобарона арестовали в аэропорту Амстердама

    Анатолий Минкин

    Полиция Нидерландов задержала в аэропорту Амстердама подозреваемого в руководстве азиатским наркокартелем гражданина Канады Це Чи Лопа. Ордер на его арест выдала Австралия. Об этом сообщил телеканал Euronews.
    Азиатского наркобарона арестовали в аэропорту Амстердама

    По данным правоохранителей, подозреваемый стоит за крупнейшим оборотом героина и метамфетамина из Азии. Считается, что 57-летний Це имеет связи с китайскими триадами, японской якудза, а также с картелем латиноамериканского наркобарона Эль Чапо.

    Общий оборот метамфетамина приносит организации ЦЕ от 30 до 61 миллиарда долларов в год. Полученные деньги легализуются через сеть казино в Юго-Восточной Азии.

    По данным CNN, картель занимается производством синтетических наркотиков на территории Мьянмы. В стране идет гражданская война — и промышленные предприятия, где производятся запрещенные вещества, находятся на территориях под контролем полевых командиров.

    Произведенные там наркотики распространяются через Таиланд в Австралию, Японию, Южную Корею, Великобританию, США и Канаду.

    Впервые о новом крупном игроке на рынке производителей наркотиков заговорили в 2016 году, после ареста тайского дилера в Мьянме. В ходе расследования выяснилось, что новая организация выстроена по принципу китайских триад, но в отличие от классической мафиозной структуры она более динамичная и мобильная.

    В ходе международного расследования ячейки преступного синдиката обнаружили и ликвидировали в пяти странах. В Австралии арестовали 27 человек, обвиняемых в поставках крупных партий наркотиков. Сейчас власти страны готовят заявление об экстрадиции Це Чи Лопа из Нидерландов.