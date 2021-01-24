Азиатского наркобарона арестовали в аэропорту Амстердама

По данным правоохранителей, подозреваемый стоит за крупнейшим оборотом героина и метамфетамина из Азии. Считается, что 57-летний Це имеет связи с китайскими триадами, японской якудза, а также с картелем латиноамериканского наркобарона Эль Чапо.

Общий оборот метамфетамина приносит организации ЦЕ от 30 до 61 миллиарда долларов в год. Полученные деньги легализуются через сеть казино в Юго-Восточной Азии.

По данным CNN, картель занимается производством синтетических наркотиков на территории Мьянмы. В стране идет гражданская война — и промышленные предприятия, где производятся запрещенные вещества, находятся на территориях под контролем полевых командиров.

Произведенные там наркотики распространяются через Таиланд в Австралию, Японию, Южную Корею, Великобританию, США и Канаду.

Впервые о новом крупном игроке на рынке производителей наркотиков заговорили в 2016 году, после ареста тайского дилера в Мьянме. В ходе расследования выяснилось, что новая организация выстроена по принципу китайских триад, но в отличие от классической мафиозной структуры она более динамичная и мобильная.

В ходе международного расследования ячейки преступного синдиката обнаружили и ликвидировали в пяти странах. В Австралии арестовали 27 человек, обвиняемых в поставках крупных партий наркотиков. Сейчас власти страны готовят заявление об экстрадиции Це Чи Лопа из Нидерландов.