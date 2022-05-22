Азиатские страны БРИКС и ШОС захотели сотрудничать с РФ в Арктике

Азиатские страны БРИКС и ШОС проявили заинтересованность в сотрудничестве с РФ в Арктике. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. По его словам, эти намерения носят стратегический характер.

«Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС. <...> Этот интерес не носит конъюнктурный характер. Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества», — сказал дипломат.

Президент РФ Владмир Путин заявлял, что страна открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике. В нынешних условиях к подобной работе следует привлекать и внерегиональные страны.

3 марта Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция объявили, что из-за ситуации на Украине приостанавливают свое участие в деятельности Арктического совета.

В минувшую пятницу, 20 мая, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что диалог в рамках Арктического совета можно возобновить. Он отметил, что возвращение Арктического совета к полноценной работе соответствует интересам всех стран.

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.