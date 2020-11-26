Азербайджанского солдата заблокировали в ТikТоk за видео с трупами из Карабаха

Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в TikTok появился аккаунт одного из азербайджанских солдат. Он публиковал видео с оружием и убитыми армянскими военными, подкладывая под видеоряд веселую музыку.

Также он фотографировался на могилах на армянских кладбищах и разбивал памятники усопшим.

TikTok известен своей жесткой цензурной политикой и выполнением пользователями свода правил, которые предусматривают запрет на спорный контент.

Как сообщили «360» в пресс-службе социальной сети, видео и фотографии азербайджанского солдата уже удалили.

«В наших правилах мы не допускаем контент, который изображает или продвигает материалы, содержащие сцены насилия и жестокости в отношении людей или запрещенную законом деятельность», — уточнили в TikTok.

Там пояснили, что видео модерируестся как в автоматическом, так и в ручном режиме. Множество администраторов по всему миру отсматривают ролики и удаляют спорные ролики. Особенно если они несут угрозу для пользователей. Если же авторы несколько раз нарушают правила, то их аккаунт блокируют навсегда.

Армения и Азербайджан развернули военные действия в Нагорном Карабахе в конце сентября. Один из азербайджанских военных стал выкладывать в TikTok видео с убитыми армянами. На кадрах он появлялся рядом с телами с оружием и в военной форме. Кроме того, у него на странице было большое количество роликов с уничтожением памятников на кладбищах. Сейчас все видео в соцсети недоступны.

В начале ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого в регион вошли российские миротворцы. По словам Путина, ситуацию в Карабахе удалось стабилизировать.