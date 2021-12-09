Азербайджанский военный погиб на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией. По данным ведомства, провокация произошла в ночь на 8 декабря.

Погибшим оказался Асиф Алиев, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«В результате очередной провокации, совершенной Вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджарского района азербайджано-армянской государственной границы в ночь на 8 декабря, погиб наш военнослужащий», — сказали в ведомстве.

Ответственность за напряженность на границе двух стран Азербайджан возложил на военно-политическое руководство Армении.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило, что на границе страны с Арменией, в Кельбаджарском районе, произошел обстрел без причины. Длился он около часа. Однако военное руководство Армении заявило, что не имеет отношения к обстрелу.

Политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в разговоре с «360» отметил, что Азербайджан пытается повторить результаты военной победы годичной давности и «откусить все что можно», так что провокации будут, скорее всего, повторяться не единожды.