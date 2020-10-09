Азербайджанский политолог оправдал обстрел храма в Карабахе словами о сортире

В Азербайджане назвали армянских солдат оккупантами. Политолог Саадат Кадырова оправдала бомбардировку храма в Шуши, где были ранены российские журналисты.

Свою позицию Кадырова озвучили в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи опубликован на YouTube.

«Армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. <…> Есть известное выражение Путина про „мочить в сортире“. Для Азербайджана это оккупанты, и где бы они ни были, их нужно настигать», — заявила политолог.

Она добавила, что недалеко от храма находятся военные объекты. Бомбардировку Кадырова сочла полностью оправданной.

Ведущий ток-шоу Владимир Соловьев назвал примененное азербайджанским политологом сравнение некорректным.

«Даже если вы считаете их оккупационными войсками, они не становятся террористами», — подчеркнул журналист.

Главный собор в Карабахе частично разрушен. Из-за налета пострадали, по имеющимся данным, 10 человек. Среди них — трое представителей российской прессы. Их перевезут в Ереван, как только врачи разрешат транспортировку.