Мир 17 мая 2023, 14:04 Азербайджанский политолог Мамедова объяснила, почему Запад не хочет видеть Эрдогана президентом Турции еще один срок Политолог Мамедова: им нужна послушная Анкара, которая будет подконтрольной

Читать 360tv в

Азербайджанский политолог Назакет Мамедова в разговоре с РИА ФАН объяснила, почему западные страны не хотят видеть действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на еще один срок.

По ее словам, в Турции считают, что Великобритания, Германия, Франция и США являются главными странами, которые напрямую вмешиваются в развитие событий. Западные СМИ, на взгляд политолога, начали прямо оскорблять нынешнюю власть и турецкую демократию.

Реклама

Мамедова предположила, что Запад особенно беспокоит то, что Турция становится сильнее в политике, экономике, обороне и дипломатии.

«Им нужна послушная Анкара, которая гарантированно будет подконтрольной», — резюмировала политолог.