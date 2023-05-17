17 мая 2023, 14:04
Азербайджанский политолог Мамедова объяснила, почему Запад не хочет видеть Эрдогана президентом Турции еще один срок
Политолог Мамедова: им нужна послушная Анкара, которая будет подконтрольной
Азербайджанский политолог Назакет Мамедова в разговоре с РИА ФАН объяснила, почему западные страны не хотят видеть действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на еще один срок.
По ее словам, в Турции считают, что Великобритания, Германия, Франция и США являются главными странами, которые напрямую вмешиваются в развитие событий. Западные СМИ, на взгляд политолога, начали прямо оскорблять нынешнюю власть и турецкую демократию.
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Мамедова предположила, что Запад особенно беспокоит то, что Турция становится сильнее в политике, экономике, обороне и дипломатии.
«Им нужна послушная Анкара, которая гарантированно будет подконтрольной», — резюмировала политолог.
Турция
Реджеп Эрдоган
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